Олег Гончар

Российский боксер супертяжелого веса Арсланбек Махмудов откровенно рассказал о своих эмоциях и мотивации перед боем с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри, который состоится 11 апреля в Великобритании.

По словам Махмудова, разговоры об этом поединке начались еще в конце прошлого года, но долгое время он был вынужден держать все в секрете. Весь этот период боксер жил только мыслями о предстоящем бое, отложив другие планы и сосредоточившись исключительно на подготовке.

36-летний супертяжеловес подчеркнул, что выходит на ринг не ради гонорара. Для него этот бой — возможность получить настоящую награду и сделать решающий шаг в карьере. Махмудов признался, что многим пожертвовал ради бокса, в частности сменил страну проживания, и теперь не готов отказываться от шанса сразиться с одним из самых известных боксеров дивизиона.

«Я иду за этим не просто ради чека. Я иду за настоящей наградой. Я иду за победой. Я многим пожертвовал, чтобы попасть сюда, когда покинул Россию. После того, как я победил Дэвида Аллена, я захотел провести такой бой. Мне 36, я не молодой парень. Я хотел провести титульный бой или сразиться с одним из лучших парней. Моя цель — все еще быть чемпионом мира, и я не хотел ждать, пока не буду сражаться с кем-то таким, чтобы этого достичь». Арсланбек Махмудов

Поединок будет транслироваться на платформе Netflix.

Напомним, ранее Маурисио Сулейман обещает высокое место в рейтинге WBC для победителя боя Фьюри — Махмудов.