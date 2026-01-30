Махмудов о бое с Фьюри: «Я пожертвовал слишком многим, чтобы просто идти за чеком»
Российский супертяжеловес назвал поединок шансом всей жизни
14 минут назад
Российский боксер супертяжелого веса Арсланбек Махмудов откровенно рассказал о своих эмоциях и мотивации перед боем с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри, который состоится 11 апреля в Великобритании.
По словам Махмудова, разговоры об этом поединке начались еще в конце прошлого года, но долгое время он был вынужден держать все в секрете. Весь этот период боксер жил только мыслями о предстоящем бое, отложив другие планы и сосредоточившись исключительно на подготовке.
36-летний супертяжеловес подчеркнул, что выходит на ринг не ради гонорара. Для него этот бой — возможность получить настоящую награду и сделать решающий шаг в карьере. Махмудов признался, что многим пожертвовал ради бокса, в частности сменил страну проживания, и теперь не готов отказываться от шанса сразиться с одним из самых известных боксеров дивизиона.
«Я иду за этим не просто ради чека. Я иду за настоящей наградой. Я иду за победой. Я многим пожертвовал, чтобы попасть сюда, когда покинул Россию.
После того, как я победил Дэвида Аллена, я захотел провести такой бой. Мне 36, я не молодой парень. Я хотел провести титульный бой или сразиться с одним из лучших парней. Моя цель — все еще быть чемпионом мира, и я не хотел ждать, пока не буду сражаться с кем-то таким, чтобы этого достичь».
Поединок будет транслироваться на платформе Netflix.
Напомним, ранее Маурисио Сулейман обещает высокое место в рейтинге WBC для победителя боя Фьюри — Махмудов.