Денис Седашов

Российский боксер супертяжелого веса арсланбек махмудов (21-2, 19 КО), который в настоящее время представляет Канаду, поделился ожиданиями от встречи с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

На пресс-конференции Махмудов назвал поединок с Цыганским королем своей целью, к которой он шел с детства. Несмотря на то что на кону не будет стоять чемпионский титул, боксер настроен исключительно на победу.

Это бой моей мечты. Еще с девяти лет родители и дядя говорили мне, что я стану чемпионом мира. Это моя цель, и я достигну ее 11 апреля. Фьюри — легенда и известное имя в боксе, но я здесь, чтобы создать свое наследие и написать свою историю. Я собираюсь победить этого парня. Не знаю, как именно сложится бой, но мы будем готовы к любой дистанции. арсланбек махмудов

