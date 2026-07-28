Matchroom Boxing пополнится албанским нокаутером — Хирн и Джошуа обсудили Пренгу
Британский промоушен близок к подписанию контракта с нокаутером
около 1 часа назадПодписаться в
Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил намерения подписать контракт с албанским боксером супертяжелого веса Кристианом Пренгой (20-2, 20 КО).
О будущем партнерском союзе глава промоушена рассказал в разговоре с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (29-4, 26 KO):
Энтони Джошуа: Что бы ты сделал с Пренгой, если бы ты с ним работал?
Эдди Хирн: Я? Я и буду с ним работать. У него большая поддержка, отличная фан-база...
Энтони Джошуа: Да, невероятная поддержка. С ним было замечательно работать.
34-летний албанский нокаутер Кристиан Пренга имеет в своем активе 20 побед на профессиональном ринге, причем все они одержаны досрочно.
Стало известно, когда Фьюри проведет первый поединок после длительной паузы.
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