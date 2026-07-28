Денис Седашов

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил намерения подписать контракт с албанским боксером супертяжелого веса Кристианом Пренгой (20-2, 20 КО).

О будущем партнерском союзе глава промоушена рассказал в разговоре с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (29-4, 26 KO):

Энтони Джошуа: Что бы ты сделал с Пренгой, если бы ты с ним работал?

Эдди Хирн: Я? Я и буду с ним работать. У него большая поддержка, отличная фан-база...

Энтони Джошуа: Да, невероятная поддержка. С ним было замечательно работать.

34-летний албанский нокаутер Кристиан Пренга имеет в своем активе 20 побед на профессиональном ринге, причем все они одержаны досрочно.

Стало известно, когда Фьюри проведет первый поединок после длительной паузы.