Стало известно, когда Фьюри проведет первый поединок после длительной паузы
Бой, вероятно, состоится за пределами Великобритании
20 минут назад
Питер Фьюри / Фото - Sky Sports
Бывший чемпион мира в супертяжёлом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) вероятно анонсировал проведение следующего поединка.
Сначала Питер Фьюри заинтриговал возвращением на ринг британца.
«Первый день возвращения в лагерь. Готов к бою. 1 августа».
Тайсон ответил:
«Поехали, 1 августа, Дублин, Ирландия».
Ранее сообщалось, что следующий бой Фьюри может быть объявлен на этой неделе.
Напомним, Фьюри после мегапоединка с Джошуа хочет разобраться с Усиком.