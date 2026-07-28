Бывший чемпион мира в крузервейте латвиец Майрис Бриедис (28-3, 20 KO) на своем YouTube-канале заявил, что Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) следует повесить перчатки на гвоздь после нелегкой победы над Кристианом Пренгой (20-2, 20 КО).

«Если Джошуа выйдет на ринг против Итаумы, то Мозес его убьет, опозорит. Поэтому очень важно уйти вовремя. Он заработал кучу миллионов. Я не осуждаю, просто говорю как сторонний наблюдатель, что, наверное, нужно уйти вовремя. Есть друзья, есть тренеры, которые могут подсказать. Энтони, ты заработал сотни миллионов, у тебя денег на всю жизнь – твоим детям, тебе. Уходи как чемпион, потому что бой с таким проходным боксером может закончиться в первом раунде. Это позор. Если бы он проиграл, то был бы в еще большей депрессии, чем после аварии.

Я считаю, что всё, надо заканчивать. Если он выйдет боксировать с лучшими бойцами, они его нокаутируют. Джошуа должен завершить свою карьеру. Даже, думаю, в этом поединке. Было интересно, он победил, но если Энтони поднимется выше, там будет больше проблем».