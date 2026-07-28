Известный американский специалист Тедди Атлас на своем YouTube-канале поделился наблюдениями о реакции Александра Усика (25-0, 16 КО) на ход поединка британского экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) с албанцем Кристианом Пренгой (20-2, 20 КО).

«Гигант-албанец выходит на ринг. Он никогда не дрался с кем-то серьёзным, никогда не выступал на арене такого масштаба или хотя бы близко к этому. Но с ним приехало около двухсот албанских болельщиков – с флагами, с всей атрибутикой. Они замечательно поддерживали своего. И он попал правым апперкотом.

И, кстати, Усик в этот момент очень занервничал. Для меня Усик – единственный настоящий чемпион в супертяжелом весе. Да, сейчас поясами развелось черт знает сколько, но именно он – чемпион. Объединённый чемпион. Мне всё равно, как они там раздают эти титулы, кого лишают поясов и вся эта история.

А между Усиком и Джошуа сложились действительно особые отношения. Тренеры Усика сейчас работают с Энтони, сам Александр тоже помогает ему в подготовке. И это очень напоминает мне историю Микки Уорда и Артуро Гатти. После своих невероятных войн на ринге они стали очень близкими друзьями. Более того, многие уже и не помнят, но Микки тренировала Артуро перед, кажется, его последним боем – уже на закате карьеры.

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Вот и между Усиком и Джошуа возникла такая же особая связь после того, как они прошли через войну на ринге. Это одна из самых прекрасных черт бокса. В один момент ты пытаешься оторвать сопернику голову, а в следующий – становишься его другом. Потому что ценишь то, через что вы вместе прошли, то, чего вместе достигли.

Вы побывали в самых тёмных местах, но вернулись оттуда целыми, узнали больше о самих себе и о своём сопернике. Именно так и рождаются настоящие отношения».