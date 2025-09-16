Олег Гончар

Бывший форвард сборной Англии и обладатель "Золотого мяча"-2001 Майкл Оуэн поделился в Instagram совместной фотографией с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Оуэн выразил восхищение Усиком как боксером.

«К счастью, я с этой легендой делю поле, а не ринг». Майкл Оуэн

Оуэн и Усик приняли участие в благотворительном футбольном матче Легенд Португалии против Легенд мира, который завершился победой португальцев со счетом 4:1. Мероприятие прошло в Лиссабоне и собрало средства на поддержку благотворительных инициатив в Украине, Португалии и других странах.