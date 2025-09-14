Глава Главного управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх прокомментировал победу абсолютного чемпиона во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над бывшим абсолютным чемпионом Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

«Поздравляю Терренса «Бада» Кроуфорда с исторической победой и завоеванием титула абсолютного чемпиона во втором среднем весе. Он стал первым боксером в истории, который одновременно был абсолютным чемпионом в трех разных весовых категориях.

Также большое уважение Саулю «Канело» Альваресу за невероятное выступление – уверен, ты вернешься еще сильнее.

У меня есть информация, что Netflix в понедельник официально объявит этот бой поединком с наибольшим количеством просмотров в истории профессионального бокса. А рекорд посещаемости в закрытом стадионе в США – 70 482 зрителя.

Все это стало возможным благодаря поддержке и руководству его королевского высочества, наследного принца Мухаммеда бин Салмана, да благословит его Бог.

Большая благодарность невероятной команде Riyadh Season и Sela, Беле Баджарии из Netflix и всей замечательной команде Netflix, моему брату Нику Кану, CEO WWE, а также моим братьям Дейне Уайту и Марку Шапиро.

Особая благодарность также продакшн-команде – более 1200 человек и 55 камер… Самый большой продакшн в истории любого спорта».