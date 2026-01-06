Британский супертяжеловес Тайсон Ф’юри (34-2-1, 24 КО) объяснил, что его желание вернуться на ринг продиктовано не финансовой выгодой, а истинной любовью к боксу. Слова приводит The Ring.

Я буквально выиграл все — от региональных поясов в Англии до суперчемпионских титулов мира. Дважды становился боксером года, дважды по версии журнала The Ring, брал пояс WBC — абсолютно все. Но для меня нет ничего важнее самого боевого ремесла. Я люблю этот боксерский бизнес. Здесь для меня нет финансовой мотивации.

Я заработал огромное состояние. Дело не в деньгах, хотя, конечно, всегда хочу хороших условий. Главное — это любовь к боям и спорту. Мне 37, в этом году исполнится 38, я уже старый, но я люблю драться, и у меня нет других интересов — только драться.