Чемпион WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) признался, что готов провести бой с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Британца цитирует fightnews.info:

Я надеюсь, что у него всё в порядке. Надеюсь, что он усердно тренируется и сбрасывает вес. Думаю, что он наслаждается солнцем в Таиланде.

Я надеюсь, что Фьюри хорошо проводит там время. Если он проведет разминочный бой, то я надеюсь, что Тайсон будет в форме и здоровым. Я надеюсь, что он справится с этим. Надеюсь, что Фьюри не споткнётся, и дело пойдет дальше.

Если ты действительно этого хочешь, то я думаю, что тебе не нужен разминочный бой, потому что это всего лишь старый я. Не волнуйся, я не стану тебе проблемой. Но если тебе нужен восстановительный бой, то хорошо. Делай то, что тебе нужно сделать, а когда закончишь, позвони мне.