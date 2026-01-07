Чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) прокомментировал слова Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), который рассматривает британца как потенциального соперника для возвращения на ринг.

По словам Уордли, возможный бой с Фьюри его не удивляет, так как он ориентирован исключительно на поединки с самыми громкими именами в дивизионе и не собирается избегать серьезных вызовов. Слова приводит Sky Sports.

Он уже был у меня на радаре. Для меня это ничего не меняет. Смотрите, это то, что меня действительно очень интересует, потому что я не избегаю больших боев. Я завоевал титул чемпиона мира не для того, чтобы проводить легкие поединки, держаться за пояс и прятаться с ним.

Я не собираюсь убегать со своим поясом. Самые большие имена – именно те парни, с которыми я хочу сражаться. Мне чрезвычайно интересно увидеть, действительно ли он серьезен в этом вопросе.