Олег Гончар

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) и бывший чемпион в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) обсуждают реванш в 2026 году. Об этом сообщил инсайдер The Ring Майк Коппинджер.

Бой рассматривается как большое боксерское событие на платформе Netflix.

Легенды бокса уже встречались в 2015 году, когда Мейвезер победил единогласным решением судей. Тот бой стал самым кассовым в истории спорта. Теперь, спустя 11 лет, они могут вернуться на ринг.

48-летний Мейвезер последний раз дрался профессионально в августе 2017 года, победив Конора Макгрегора. Весной 2026 года он запланировал выставочный бой с Майком Тайсоном.

46-летний Пакьяо вернулся в бокс 19 июля 2025 года, сведя вничью бой с чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом. 24 января 2026 года филиппинец должен провести поединок в Лас-Вегасе.

