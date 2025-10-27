«Бокс способен объединять людей». Пакьяо назначен вице-президентом IBA
Соответствующее решение приняли на заседании совета директоров IBA в Маниле
40 минут назад
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо стал вице-президентом Международной ассоциации бокса (IBA).
Под вдохновенным руководством президента Умара Кремлёва IBA вошла в Золотую эру — время, когда каждый боксер, независимо от страны или уровня, может мечтать, бороться и побеждать на равных. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этой миссии — чтобы ни один молодой спортсмен не остался без поддержки, ни один чемпион не был забыт, и ни одна нация не чувствовала себя исключенной. Как вице-президент IBA, я буду стремиться строить мосты — между любителями и профессионалами, между Востоком и Западом, между поколениями и культурами. Я уверен, что бокс способен объединять людей так, как не может ни одна политика. Бокс меняет жизнь, вдохновляет общества и приносит мир туда, где когда-то было разделение.
Соответствующее решение было принято 27 октября на заседании совета директоров IBA, которое состоялось в Маниле (Филиппины).
