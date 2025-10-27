Рой Джонс: «Кроуфорд заслуговывает большего уважения, чем Мейвезер»
По словам Роя, Теренс заслуживает большего признания, чем Флойд
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший сравнил своих непобежденных соотечественников — Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) и Флойда Мейвезера-младшего. Слова приводит The Ring.
Я могу поставить Кроуфорда выше, потому что он не боялся бросать себе вызовы. Флойд никогда этого не делал.
