Мейвезер может вернуться к профессиональным боям
Флойд отметил, что не исключает такой вариант
38 минут назад
Фото: Marca
Легендарный боксер Флойд Мейвезер в интервью TMZ Sports оценил вероятность возвращения в профессиональный бокс:
Эта возможность существует. Были разговоры об этом. Были переговоры, это возможно… Пока нельзя сказать точно, но сейчас всё идёт прекрасно. Я чувствую себя хорошо, усердно работаю каждый день и не могу дождаться 2026 года.
Напомним, что в 2026 году Мейвезер должен провести бой с Майком Тайсоном.
