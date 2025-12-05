Макгрегор о возможном бое Тайсон — Мейвезер: «Майк не проиграет»
Ирландец с нетерпением ждет возможный супербой
около 1 часа назад
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил поддержку возможной организации боксерского поединка между американскими легендами Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером.
В интервью изданию Bloody Elbow ирландец признался, что с нетерпением ждет потенциального боя и восхищается нынешней формой Тайсона.
Я в предвкушении. Знаете почему? Майк сейчас выглядит невероятно. Прошло семь лет с момента, когда он в последний раз был в Дублине — в 2018-м, тогда мы встречались. И вот теперь, через семь лет, он выглядит даже моложе. Это Майк Тайсон. И скажу вам одно: он не проиграет. Очень надеюсь, что этот бой состоится. Тайсон уверен в себе и действительно готов.
