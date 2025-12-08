Майк Тайсон анонсировал мега-бой с Мейвезером: когда и где состоится поединок
Бой состоится в Африке
около 2 часов назад
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон объявил дату и место своего выставочного боксерского поединка против легендарного американца Флойда Мейвезера.
По словам Тайсона, бой запланирован на март и состоится в Африке. Слова приводит talkSPORT.
Это произойдет в марте в Африке. Наш поединок станет невероятным событием, он побьет все рекорды и войдет в число крупнейших в истории бокса.
«С возрастом мозг восстанавливается хуже». Тайсона предупредили перед мегабоем с Мейвезером.