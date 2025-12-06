Тайсон оценил боксерское наследие Пакьяо и Мейвезера
Легендарный американец отметил невероятную карьеру Мэнни
около 2 часов назад
Легендарный Майк Тайсон в недавнем интервью поделился неожиданным мнением о наследии двух боксерских суперзвезд — Мэнни Пакьяо и Флойда Мейвезера. По его мнению, Пакьяо оставил более значительный след в боксе, чем Мейвезер. Слова приводит BeeBoxing.
Пакьяо выглядит сильнее Мейвезера. Он преодолел все трудности, пережил нокауты, вернулся на ринг и провел сенсационные бои с соперниками, которые превосходят любого из оппонентов Мейвезера.
