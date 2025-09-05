Мейвезер объяснил, почему согласился на бой с Майком Тайсоном
Флойд пообещал, что событие будет легендарным
около 2 часов назад
Фото: Alamy
Покоритель пяти весовых категорий Флойд Мейвезер поделился ожиданиями от поединка с Майком Тайсоном. Американца цитирует vringe.com:
Я 30 лет занимаюсь этим. И за это время не было ни одного бойца, который смог бы очернить мое наследие. Вы и так знаете, что когда я на что-то подписываюсь, это будет великое событие. Легендарное событие. Потому что я – лучший в боксерском бизнесе. Этот выставочный бой подарит фанатам то, что они хотят увидеть.
Отметим, что выставочный бой должен пройти весной 2026 года. Окончательная дата и место проведения ивента на данный момент неизвестны.