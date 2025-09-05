Владимир Кириченко

Бывший обладатель поясов в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и эксабсолютный чемпион мира в хэвивейте Майк Тайсон подписали договор о очном поединке. Об этом сообщает csisports.tv.

Сообщения об этом появились на страницах обоих боксеров в социальных сетях.

Бой должен пройти весной 2026 года, точная дата и место проведения боя еще не определены окончательно. Отмечается, что бой будет выставочным. Транслятором является CSI Sports/Fight Sports.

Мейвезер завершил карьеру непобежденным в 2017 году, с тех пор участвовал уже в 8 выставочных поединках.

Тайсон в 2024 году провел первый профессиональный поединок за последние 19 лет, проиграв известному ютуберу Джейку Полу единогласным решением судей.

Ранее «Железный Майк» назвал лучшего боксера в истории.