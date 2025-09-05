Майк Тайсон: «Бой пагубно скажется на здоровье Мейвезера»
«Железный Майк» не может поверить, что Флойд на это согласился
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Легенда хевівейту Майк Тайсон высказался о поединке с Флойдом Мейвезером. Слова «Железного Майка» приводит vringe.com:
Этот бой – это то, чего никто не ожидал. Ни этот мир, ни я даже не думали, что это произойдет или может произойти. Честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что Флойд подписался на это. Этот бой губительно скажется на его здоровье. Но если уж он дал согласие… Если он подписал контракт, тогда вперед!
Отметим, что выставочный бой должен пройти весной 2026 года. Окончательная дата и место проведения события пока неизвестны.