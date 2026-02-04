Олег Гончар```

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы Флойд Мейвезер-младший подал судебный иск против американского телеканала Showtime, сообщает TMZ.

По информации издания, Мейвезер обратился в суд штата Калифорния, заявив, что стал жертвой масштабного финансового мошенничества. В иске указано, что его бывший советник Эл Хеймон с участием президента Showtime Стивена Эспинозы за многие годы присвоили около 340 миллионов долларов.

Сторона Мейвезера утверждает, что речь идет о части гонораров, которые боксер должен был получить за самые прибыльные поединки в своей карьере. В частности, в материалах дела фигурируют потери доходов за бой против Мэнни Пакьяо в мае 2015 года, а также за поединок с Конором Макгрегором в августе 2017-го.

Оба этих боя стали одними из самых кассовых в истории боевых видов спорта. Мейвезер требует компенсации причиненного ущерба и заявляет, что узнал о масштабах потерь только после завершения многолетнего сотрудничества.

Представители Showtime и упомянутые в иске лица пока публично ситуацию не комментировали.

Как сообщалось, Мейвезер может вернуться к профессиональным поединкам.