Денис Седашов

Легендарный Майк Тайсон уверен, что его запланированный показательный бой против Флойда Мейвезера, который должен состояться в марте в Африке, станет одним из самых громких событий в мире бокса. Легендарный экс-чемпион супертяжелого веса не скрывает амбиций и считает, что имеет все шансы нанести сопернику серьезный урон.

В интервью Hard Rock Bet 59-летний американец заявил, что находится в отличной форме и изменил подход к подготовке, став более спокойным и уверенным в себе.

Флойд хотел со мной драться… Этот бой затмит все его предыдущие поединки и всю славу, которую он имел до этого. Сейчас я чувствую себя прекрасно, никогда не был в такой форме. Я многому научился после последнего боя, понял, что мне нужно больше расслабляться. Я становлюсь все более уверенным и верю, что в следующем бою буду лучше. Майк Тайсон

Тайсон также подчеркнул, что будущий поединок с 49-летним Мейвезером не имеет личного подтекста и не связан с каким-либо конфликтом между ними.

Мне кажется, у нас довольно неплохие отношения. Я его не ненавижу и не испытываю к нему никаких негативных чувств. Майк Тайсон

