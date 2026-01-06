Тайсон планирует бой с Джейком Полом после поединка с Мейвезером
Легендарный американец готов снова встретиться с видеоблогером
28 минут назад
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон поделился планами на будущее после показательного боя с Флойдом Мейвезером-младшим.
В интервью изданию The Mirror Тайсон заявил, что чувствует себя уверенно перед поединком с Мейвезером и готов продемонстрировать свое мастерство. Кроме того, он не исключает возможность встречи с Джейком Полом (12-1, 7 КО) в потенциальном реванше.
Я становлюсь все увереннее в себе и верю, что в будущем бою с Флойдом буду лучше… И я надеюсь, что после этого боя, возможно, состоится реванш. Да, мне это было бы интересно.
