Олег Гончар

Украинские боксеры Ярослав Михалушка (11-0, 9 КО) и Максим Молодан (8-1, 5 КО) получили соперников для своих следующих поединков.

Бои украинцев состоятся 25 октября в Генте, Бельгия, в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией 12 Rounds Promotion, сообщает LuckyPunch.

Михалушка, который выступает в полусреднем весе, проведет 10-раундовый бой против мексиканца Алексиса Мунгии (12-3-2, 6 КО).

26-летний Мунгия известен своей стойкостью и агрессивным стилем, а в последнем бою в июле 2025 года он победил техническим нокаутом колумбийца Хуана Карлоса Родригеса. Для Михалушки это будет первый бой за пределами Украины, где он одержал все свои победы, девять из которых — нокаутом.

Молодан, боксер среднего веса, встретится с бельгийцем Энтони Лоффетом (14-4, 3 КО) за титул WBC Francophone.

Лоффет, 30-летний местный боксер, в 2024 году проиграл титул WBC Silver россиянину Магомеду Мадиеву, но остается опасным соперником благодаря технической подготовке. Молодан, который в июле 2025 года победил грузина Заура Гваджава, стремится завоевать первый значимый титул в карьере.

Оба поединка станут частью вечера бокса, главным событием которого будет бой за титул EBU в легком весе между бельгийцем Франческо Патери и итальянцем Самуэлем Нмомо.