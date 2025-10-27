Отец экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Джон Фьюри признался, что не желает возвращения «Цыганского короля» на ринг. Британца цитирует fightnews.info:

Нет, я не хочу, чтобы он возвращался. Я не хочу видеть его таким, как Джозеф Паркер в бою с Фабио Вордли, ведь когда такое происходит – это грустно. После боев с Деонтеем Уайлдером Тайсон был не в лучших кондициях. Трилогия полностью погубила Уайлдера и много забрала у Тайсона.

Усик сражался с Тайсоном в подходящий для него момент. Но все равно он так и не победил Тайсона, когда тот провел три войны с зверем. У Тайсона была сотрясение мозга. Он вернулся, и в обоих боях с Усиком результат был спорным. Но если Тайсон снова захочет с ним подраться, то я скажу: «Брось это, потому что тебе нужно побеждать нокаутом». Люди вокруг него не хватает интеллекта, чтобы победить Усика.