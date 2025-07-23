Денис Седашов

Британский боксер Дерек Чисора высказался о карьере блогера и боксера Джейка Пола, отметив его влияние на популяризацию спорта, но призвал быть осторожным с выбором соперников.

В программе Split Decision на SunSport Чисора похвалил американца:

Посмотрите, сколько хорошего он делает для бокса. Мне все равно, что он говорит — главное, что он привлекает внимание. После боя с Майком Тайсоном мои дети узнали, кто такой Тайсон. Раньше они его вообще не знали. Дерек Чисора

Однако опытный британец предостерег Пола от боя с Энтони Джошуа:

Его следующим противником должен быть Рой Джонс. Но точно не Джошуа. Он просто уничтожит Джейка. Если хочешь дальше строить шоу — боксуй с Роем, с Мейвезером, с кем угодно, только не с Эй Джеем. Дерек Чисора

Усик после победы над Дюбуа провел битву взглядов с Джейком Полом.

Чисора уверен, что Полу стоит выбирать соперников из шоу-бокса, а не из элиты супертяжелого веса.