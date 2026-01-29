Денис Седашов

Претендент на титулы чемпиона мира в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 KO) опубликовал свой рейтинг лучших боксеров мира в интервью Ready to Fight.

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) занял у него второе место.

На первой позиции Стивенсон поставил абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO), третьим в его рейтинге оказался россиянин Дмитрий Бивол, четвертым — японский боксер Наоя Иноуэ. Пятое место американский боксер отвёл себе.

Белинюк назвал единственного интересного для Усика соперника – это не Вайлдер.