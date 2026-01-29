Стивенсон назвал топ-5 боксеров мира: Усик — второй
Первое место досталось Теренсу Кроуфорду
около 1 часа назад
Претендент на титулы чемпиона мира в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 KO) опубликовал свой рейтинг лучших боксеров мира в интервью Ready to Fight.
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) занял у него второе место.
На первой позиции Стивенсон поставил абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO), третьим в его рейтинге оказался россиянин Дмитрий Бивол, четвертым — японский боксер Наоя Иноуэ. Пятое место американский боксер отвёл себе.
