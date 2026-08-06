Сергей Разумовский

Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) рассказал о завершении профессиональной карьеры и признал, что его выступления на высшем уровне могут длиться уже недолго, передаёт The Ring.

Спортсмен отметил, что не планирует продолжать карьеру ради самого факта участия в боях и завершит выступления тогда, когда почувствует, что организм больше не готов к серьёзным нагрузкам. Альварес не назвал конкретную дату завершения карьеры, но признал, что до этого решения осталось не так много времени.

Мой организм скажет мне, когда нужно заканчивать карьеру. Я это почувствую даже не во время боя, а на тренировках. И тогда я больше не буду сражаться. Этот момент еще не настал, но осталось недолго. Мое время истекает. Сауль Альварес мексиканский боксер

Ближайший бой Сауль Альварес проведёт 31 октября. Его соперником станет Кристиан Мбилли. На кону будет стоять титул WBC в среднем весе.