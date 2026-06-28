Владимир Кириченко

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO) и обладателем титула WBC французом Кристианом Мбилли (29-0-1, 24 KO) перенесен. Об этом сообщает журналист Ring Magazine Майк Коппинджер.

Теперь боксеры должны встретиться в ринге не 12 сентября, а в конце октября. Точная дата, как и причина переноса, пока неизвестны.

‼️ BREAKING: The Canelo Alvarez-Christian Mbili fight for the WBC super middleweight title has been postponed and will now take place in late October in Riyadh, The Ring’s @MikeCoppinger has learned.



The fight was originally set to take place Sept. 12. Now, part of a growing… pic.twitter.com/6Uv4jYZSM7 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 28, 2026

Напомним, в последний раз 35-летний мексиканец выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл все свои титулы Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 KO) единогласным решением судей – 112-116 и дважды 113-115.

На том же событии дрался и Мбилли, чей поединок с гватемальцем Лестером Мартинесом завершился вничью – 97-93 (Мартинес), 96-94 (Мбилли) и 95-95.

Ранее Альварес поделился ожиданиями от футбольного чемпионата мира 2026 года.