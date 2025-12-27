«Настоящий дух воина»: Усик высоко оценил бой Иноуэ против Пикассо
Украинец поздравил японца с победой
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) поздравил в ринге абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе Наою Иноуэ (32-0, 27 КО) с победой над Давидом Пикассо (32-1-1, 17 КО).
Приветствую! Ты продемонстрировал настоящий чемпионский уровень. Зрелищный бой и истинный дух воина.
Наоя Иноуэ одержал победу единогласным решением судей.
