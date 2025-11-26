Олег Гончар

20-летний британский супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 КО) в интервью BBC Sport прокомментировал будущий бой Энтони Джошуа с Джейком Полом, который состоится 19 декабря.

Итаума заявил, что не будет разочарован, если бой продлится больше одного раунда. Также он подчеркнул, что Пол выступал очень хорошо и заслуживает уважения.

«Я не думаю, что он плохой боксер. Но, очевидно, не такого калибра, как Джошуа. Удачи ему». Мозес Итаума

Итаума ранее спарринговал с Джошуа и хорошо знает о навыках Энтони.

Напомним, 24 января Итаума сразится с Джермейном Франклином в Манчестере.