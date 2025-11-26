Мозес Итаума о Джейке Поле: «Я не думаю, что он плохой боксер»
Британец заинтересован в будущем поединке
около 2 часов назад
Мозес Итаума
20-летний британский супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 КО) в интервью BBC Sport прокомментировал будущий бой Энтони Джошуа с Джейком Полом, который состоится 19 декабря.
Итаума заявил, что не будет разочарован, если бой продлится больше одного раунда. Также он подчеркнул, что Пол выступал очень хорошо и заслуживает уважения.
«Я не думаю, что он плохой боксер. Но, очевидно, не такого калибра, как Джошуа. Удачи ему».
Итаума ранее спарринговал с Джошуа и хорошо знает о навыках Энтони.
Напомним, 24 января Итаума сразится с Джермейном Франклином в Манчестере.