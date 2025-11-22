Денис Седашов

Американский супертяжеловес Джермейн Франклин (24-2, 15 КО) в интервью Queensberry Promotions объяснил, почему уверен в своих шансах на победу в предстоящем поединке против британского проспекта Мосеса Итауми (13-0, 11 КО).

По словам боксёра, его преимуществом станет опыт и качество подготовки, которого соперник ещё не видел.

Я считаю, что у меня больше опыта и лучшие тактические навыки. Я могу показать больше, чем от меня ожидают. Они не видели меня в той форме, в которой я буду, поэтому их мнение основано на прошлом, а это не будет иметь значения. Джермейн Франклин

Он добавил, что именно его джеб может стать ключевым фактором в бою:

Я уверен, что мой джеб справится с задачей. Джермейн Франклин

Франклин перед боем с Итауми пообещал стать проблемой для молодого боксёра.