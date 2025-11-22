Франклин о бое с Итаумой: «Мой опыт и джеб дадут мне победу»
Американец убежден, что опыт, тактическое мышление и эффективный джеб обеспечат ему успех
около 1 часа назад
Американский супертяжеловес Джермейн Франклин (24-2, 15 КО) в интервью Queensberry Promotions объяснил, почему уверен в своих шансах на победу в предстоящем поединке против британского проспекта Мосеса Итауми (13-0, 11 КО).
По словам боксёра, его преимуществом станет опыт и качество подготовки, которого соперник ещё не видел.
Я считаю, что у меня больше опыта и лучшие тактические навыки. Я могу показать больше, чем от меня ожидают. Они не видели меня в той форме, в которой я буду, поэтому их мнение основано на прошлом, а это не будет иметь значения.
Он добавил, что именно его джеб может стать ключевым фактором в бою:
Я уверен, что мой джеб справится с задачей.
Франклин перед боем с Итауми пообещал стать проблемой для молодого боксёра.