Менеджер британского проспекта Мозеса Итауми (13-0, 11 KO) Фрэнсис Воррен высказался о гипотетическом поединке подопечного с Александром Усиком (24-0, 15 KO).

Вы слышали Мозеса после его крайнего боя. Он говорил: «Усик, Усик, Усик». Я не хочу, чтобы продолжал звучать этот заголовок о том, что Мозес хочет драться с Усиком. Есть много вещей, которые следует рассматривать. Здесь не только речь о желании Мозеса, здесь также речь о желании Усика, чего хочет он на оставшуюся часть своей карьеры. Поэтому я думаю, это один из тех боев, которые мы можем обсудить в этих фэнтези-баталиях. Через годы, кто бы выиграл – пиковый Усик или пиковый Мозес. Это один из таких поединков. Вот почему бокс настолько замечательный спорт – потому что подобные разговоры повсюду. И через годы это точно будет одной из тем. Но, как по мне, я не думаю, что мы увидим этот бой. А если увидим, тогда нам будет о чем поговорить.