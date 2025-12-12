«Может быть последний поединок…» Эксперт – о бое Усика с Уайлдером
Дэвис считает, что Деонтей может представлять опасность
около 2 часов назад
Фото: Sky Sports
Британский эксперт по боксу Гарет Дэвис высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO). Обозревателя цитирует vringe.com:
В этом бою есть риски. У Уайлдера всё ещё есть сила, но он не может нажать на курок. Это конец эпохи боёв для него. Это также, на мой взгляд, может быть его последний бой.
Команды Усика и Уайлдера вступили в переговоры.