Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) для talkSPORT прокомментировал возможный поединок с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и подтвердил, что команды уже ведут переговоры.

«Это действительно превращается в реальный разговор. Бокс — это бизнес, но иногда все ускоряется, сейчас мы ведем переговоры по этому бою, да.

Я взволнован и с нетерпением жду. Как только я получу окончательное одобрение и детали, тогда моя кровь закипит.

Я в восторге (от потенциала этого боя — прим.), и когда все станет понятнее, я смогу отправиться в лагерь.

Я не был удивлен (вызовом от Усика — прим.), это было где-то 50/50.

Я никогда не получаю возможностей, никто не дает мне шансов, особенно когда я поднимался, из-за моей силы.

Сила дает мне меньше шансов, а после поражений люди становятся смелее и увереннее.

Это безумие — ты получаешь больше шансов, когда проигрываешь; когда я был на вершине и нокаутировал людей, я не получал много возможностей.