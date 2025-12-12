Вайлдер провел битву взглядов с бывшим соперником Усика
Это произошло перед шоу в Дубае
около 2 часов назад
Чисора и Уайлдер / Фото - Yahoo
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) и британец Дерек Чисора (36-13, 23 KO) устроили битву взглядов.
Боксеры встретились в Дубае в рамках вечера бокса IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев.
12 декабря на шоу в ОАЭ пройдет бой Кубрата Пулева и Мурата Гассиева.
Напомним, в команде Уайлдера рассказали о переговорах по поводу поединка с Александром Усиком.