Владимир Кириченко

Британский ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-13, 23 КО) для Seconds Out прокомментировал битву взглядов с бывшим чемпионом в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

Дерек, жаркая битва взглядов между тобой и Деонтеем Уайлдером. Это бой, о котором говорят уже несколько лет. Состоится ли он?

«Посмотрим. Посмотрим, захочет ли Джордж Уоррен его организовать».

Итак, бой может состояться?

«Он состоится».

Считаешь ли ты, что это правильный соперник для твоего 50-го боя?

«Правильный соперник. Я не хочу, чтобы это был проходной бой. Я в хорошей форме. Слушай, я хочу дать людям хороший бой. Так что это правильный соперник».

Итак, считаешь ли ты, что он на первом месте в твоем списке?

«Все на первом месте в моем списке. Все могут получить этот бой».

Люди говорят, что он другой боец. Когда ты рассматриваешь его как соперника, ты считаешь его другим бойцом?

«Деонтей, которого я видел сегодня, был другим, чем раньше. Я думаю, что за последний год он пережил какое-то безумие, и я считаю, что парень, которого я видел сегодня, другой».

Напомним, что бой с Уайлдером хочет провести также Александр Усик.

Для Чисоры следующий поединок должен стать последним в карьере.

Напомним, Уайлдер и Чисора провели битву взглядов перед шоу в Дубае.