Мексиканский боксер второго среднего дивизиона Хайме Мунгия (45-2, 35 КО) поделился мыслями о поединке между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) и чемпионом WBA в первом среднем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Цитирует Мунгию worldboxingnews.com.

«Это удивительный бой для бокса, два невероятных чемпиона встретятся лицом к лицу. Конечно, я буду там, чтобы поддержать Канело.

Кроуфорд – великолепный боец, очень умелый и очень умный на ринге. Но Канело – это Канело. Он сильный, опытный и он доказал свой высочайший уровень.

Это будет великолепный бой. Я верю, что Канело выйдет с ринга с поднятыми руками в день, настолько важный для Мексики, а теперь и для всего мира».