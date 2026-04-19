Украинская промоутерская компания Spartabox подала протест во Всемирную боксерскую организацию (WBO) относительно результата боя Арама Фаниа против аргентинца Игнасио Иррибарена.

Украинец был дисквалифицирован в 10-м раунде за удар по затылку. Украинская сторона уверена, что аргентинец откровенно симулировал травму.

Основатель и руководитель Spartabox Игорь Фаниан в комментарии Чемпиону рассказал подробнее об апелляции и ожидаемом результате.

– Ваша компания подала апелляцию на результат боя Фаниан – Иррибарен. Откуда такая уверенность, что это симуляция?

– Мы в этом убеждены, так как провели все медицинские исследования, общались с ведущими боксерскими специалистами, в частности с Национальной лигой профессионального бокса Украины, ее президентом Михаилом Завьяловым, вице-президентом Олегом Кудеровым, и все с нами согласны, что это на 100% была симуляция.

– Что происходило сразу после боя?

– Я сразу поехал с аргентинцем в больницу, даже ни с кем из партнеров и друзей после боя не пообщался, хочу воспользоваться этой возможностью и извиниться перед ними. Для меня было важно быть с соперником во время всех процедур и своими глазами увидеть результаты обследований.

– Какого результата ожидаете от апелляции?

– Мы хотим справедливости в этом вопросе. И справедливость для нас это признание Арама чемпионом. И сделать это на основе подсчета оценок на момент окончания 9 раундов. Если так не произойдет, то чтобы бой был признан как не состоявшийся, то есть, чтобы присудили статус no contest.

– Как себя сейчас чувствует Арам?

– Чувствует себя чемпионом, он был прекрасно готов, они вместе с тренером Владимиром Ходаковским провели отличный лагерь, и он был настроен только на победу. Команда провела хорошую работу после восстановления от травмы и на момент остановки боя он побеждал и проводил классный бой. Уверен, впереди еще много крутых боев от него.

– Арам готов к реваншу с аргентинцем, если WBO его назначит?

– Да, он готов провести реванш с аргентинцем, но теперь аргентинец должен приехать в Украину на наших условиях. Однако, думаю, он не захочет боксировать с Арамом. После того, что Иррибарен сделал в бою 4 апреля, я не знаю, как вообще можно боксировать дальше. Лично я бы себя после такого не уважал как мужчину.