Отец и тренер Девина Хейни (33-0, 15 KO) Билл Хейни красиво ответил на критику Конора Бенна (24-1, 14 KO). Американца цитирует vringe.com:

Если кто-то задает вопрос о парне по имени Конор Когда (в английском языке «когда» – When – созвучно с фамилией Benn), я его так и называю, потому что когда он вообще завоюет пояс? Когда он сделает то, что сделал Девин, если вы собираетесь ставить их в одно предложение и говорить о них одновременно? Это Конор «Когда». Когда он сделает хоть что-то в боксе на уровне Девина Хейни? Ну хоть что-нибудь, прежде чем начинать разговор с нами.

Мы собрали стадион в Австралии на бой за звание абсолютного чемпиона (против Джорджа Камбососа). Мы прошли Ломаченко. А что он сделал?