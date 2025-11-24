Чемпион WBO в полусреднем дивизионе американец Девин Хэйни (33-0, 15 КО) для SecondsОut прокомментировал победу над своим соотечественником, бывшим обладателем титула Брайаном Норманом (28-1, 22 КО).

«Я хотел драться с лучшим, чтобы самому стать лучшим в дивизионе. Многие люди сомневались в мне и списывали со счетов, но я просто использовал это как топливо и мотивацию. Они заставили меня поверить в то, насколько он опасен. Так что я им поверил.

Мой отец разработал отличный план на бой и я его выполнил. Это было видно на ринге».