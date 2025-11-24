«В этом бою не было ни капли развлечения». Бен уничтожил Хэйни за поединок против Нормана
Британца можно понять
около 4 часов назад
Дэвин Хэйни / Фото - Sky Sports
Британский боксер первого среднего дивизиона Конор Бенн (24-1, 14 KO) для DAZN прокомментировал победу обладателя титула WBO в полусреднем весе Девина Хейни (33-0, 15 КО) над бывшим чемпионом организации Брайаном Норманом (28-1, 22 КО).
«На мой взгляд, это было не очень удачное выступление. [Хейни] выглядел так, как будто боялся собственной тени. Я думал, что он действительно не хотел вступать в обмен ударами. На мой взгляд, в этом бою не было никакого развлечения. А это индустрия развлечений.
Он (Хейни – прим.) усыпляет людей. И я имею в виду не ринг».
Напомним, на прошлых выходных Девин победил Нормана единогласным решением судей и стал чемпионом мира в трех дивизионах.