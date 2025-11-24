Британский боксер первого среднего дивизиона Конор Бенн (24-1, 14 KO) для DAZN прокомментировал победу обладателя титула WBO в полусреднем весе Девина Хейни (33-0, 15 КО) над бывшим чемпионом организации Брайаном Норманом (28-1, 22 КО).

«На мой взгляд, это было не очень удачное выступление. [Хейни] выглядел так, как будто боялся собственной тени. Я думал, что он действительно не хотел вступать в обмен ударами. На мой взгляд, в этом бою не было никакого развлечения. А это индустрия развлечений.

Он (Хейни – прим.) усыпляет людей. И я имею в виду не ринг».