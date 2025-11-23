Кроуфорд о победе Хэйни над Норманом: «Все это дерьмо, что вы говорили о Девине…»
Теренс отреагировал на победу соотечественника
около 1 часа назад
Фото: Sky Sports
Абсолютный чемпион в суперсреднем весе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) в своем Twitter высказался о победе Девина Хейни (33-0, 15 KO) над Брайаном Норманом (28-1, 22 KO):
Все это дерьмо, что вы говорили про Девина Хейни... А он вышел на ринг и снова заставил хейтеров замолчать.
Напомним, также в рамках шоу Дэвид Бенавидес досрочно победил Энтони Ярда.