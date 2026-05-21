Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен поделился эмоциями от масштаба предстоящего поединка против Александра Усика (24-0, 15 КО) на шоу «Glory in Giza».

Боец выразил восхищение исторической локацией в Египте, отдал должное спортивным достижениям украинца, а также признался, что присутствие легенд мирового бокса на мероприятии мотивирует его выложиться на максимум.

Быть так близко к пирамидам, которые стоят здесь уже тысячи лет... Сейчас на дворе 2026 год, и Египет снова пишет историю. Мы с Александром являемся небольшой частью этой истории, ведь именно мы расскажем миру о главном событии этого карда. Поэтому я очень благодарен и спасибо Его Высочеству Турки Аль аш-Шейху и всей команде организаторов. Конечно, спасибо тебе, Александр, за то, что принял этот вызов. Как я уже говорил, я чувствую себя благословенным, мне невероятно интересно, и я вложу в этот бой всего себя. Просто не могу дождаться субботы.

Если говорить о том, что объединяет нас с Усиком как великих чемпионов, а не о наших различиях, то он сделал это сначала в крузервейте, а теперь повторил в супер тяжелом весе. Я уважаю каждого своего оппонента. Я прекрасно знаю, каких усилий это стоит и через что приходится пройти, чтобы просто выйти в ринг. И сейчас, находясь здесь рядом со всеми этими легендами бокса — в частности с мистером Кроуфордом, который является настоящей иконой этого спорта — я чувствую, что это настоящее благословение для меня.