Денис Седашов

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн оценил шансы легенды кикбоксинга Рико Верхувена в будущем поединке против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит BadLeftHook.

Британский функционер признал, что нидерландский гигант является очевидным аутсайдером противостояния из-за недостатка профессионального боксерского опыта. Вместе с тем Хирн призвал не списывать Верхувена со счетов благодаря его габаритам

Кто угодно был бы большим андердогом в бою с Усиком, но особенно человек, который не является профессиональным боксером. Да, он был на вершине в кикбоксинге, и, если честно, немало великих бойцов пришли именно из кикбоксинга. Слушайте, у него есть шансы в этом бою, потому что он очень габаритный парень, он умеет бить и у него хватает смелости – но он выходит против одного из величайших бойцов всех времен. Перед ним стоит чрезвычайно сложная задача, и ему придется сделать что-то действительно исключительное. Но посмотрите на весь контекст – именно в таких условиях иногда и происходят большие сенсации. Эдди Хирн

Бой состоится 23 мая в Гизе, Египет.

Ранее сообщалось, что все билеты на поединок между Усиком и Верхувеном официально распроданы.