Экс-чемпион мира Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) вспомнил в интервью sport-express.ua поражение от Артура Бетербиева (21-1, 20 КО) в объединительном поединке за титулы WBC и IBF:

Мне кажется, что наша подготовка была ненадлежащей. Как-то мы сделали ставку вообще не на то. Необходимая физическая подготовка отсутствовала. Я это начал замечать уже по ходу кемпа, и у нас с Тедди случались недоразумения.

Мы должны были боксировать против большого полутяжеловеса, который в любителях вообще дрался в крузерах, а спарринг-партнеров выбрали из второй средней категории. Как я должен был его сдерживать? Тактический план был прикольный, и я все делал правильно. Однако еще в кемпе сказал, что не смогу выполнять его все 12 раундов, ведь у меня нет физических кондиций.

Атлас вас не услышал?

Он начал рассказывать, как Мохаммед Али в 12 лет вставал, выпивал 15 желтков и куда-то бежал... Какие-то легендарные истории, которые точно не соответствуют действительности. Они могли бы сработать, если бы я в это поверил. Как эффект плацебо.

Не пытаюсь свалить всю вину на Тедди. Вообще нет. Я проиграл и не смог. Однако мне кажется, что можно было бы сделать лучше.

Повлияло ли это негативное поражение на дальнейший ход вашей карьеры?

Конечно. Глупо из-за того, что ты теряешь позиции и в графе поражений вместо нуля появляется одно. Это влияет на твои успехи и гонорар.

С тем не менее это опыт, который открывает глаза на боксерские реалии. Ты понимаешь, что данный вид спорта является жестким. Как физически, так и с точки зрения бизнеса.

