Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент пригласил вас, и вы с ним встретились. Что вы думаете о нем как о человеке?

«О, он действительно простой и непринужденный. Знаете, это было очень круто и спокойно. Он настоящий мужчина. Он очень приятный».

Напомним, 25 августа Кроуфорд приехал в Киев и провел встречу с Зеленским. Также во время визита он посетил детскую больницу «Охматдит».