С поезда – в лес! Звездный Кроуфорд прятался от российских дронов в ночном украинском лесу. Видео
Американец попал под ракетно-дроновую атаку при выезде из Украины
Выезд из Украины бывшего абсолютного чемпиона мира в трех весовых категориях Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) осложнился из-за российской воздушной атаки.
Об этом сообщил автор Телеграм-канала «Диденко о БОКСЕ» Макс Диденко.
По его информации, из-за угрозы обстрела поезда, в котором находился американский боксер и его команда, эвакуировали.
Так просто Кроуфорд с Украины не уехал.
Насколько мне известно, ночью, по дороге обратно, произошла экстренная эвакуация.
Теренса и компанию высадили из поезда и велели бродить где-то по лесам, пока продолжалась ракетно-дроновая атака.
Зеленский встретился с легендарным американским боксером Кроуфордом.