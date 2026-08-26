Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с бывшим абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО).

«Сегодня в Украине легендарный американский боксер Теренс Кроуфорд. С первых дней войны он поддерживает нашу страну, наш народ. Очень ценим то, что такие люди рядом с украинцами и украинами.

В знак солидарности Теренс подарил щенка американского питбультерьера – девочку Фрею. Ее дед Атос пережил российскую оккупацию Бучи, а теперь Фрея носит имя в честь будущей системы ПВО FREYJA как символ нашей защиты.

Спасибо за встречу и этот очень теплый и особый подарок. Спасибо за поддержку и уважение к нашему народу».