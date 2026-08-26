Зеленский встретился с легендарным американским боксером Кроуфордом
Теренс подарил президенту Украины щенка американского питбультерьера
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с бывшим абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО).
«Сегодня в Украине легендарный американский боксер Теренс Кроуфорд. С первых дней войны он поддерживает нашу страну, наш народ. Очень ценим то, что такие люди рядом с украинцами и украинами.
В знак солидарности Теренс подарил щенка американского питбультерьера – девочку Фрею. Ее дед Атос пережил российскую оккупацию Бучи, а теперь Фрея носит имя в честь будущей системы ПВО FREYJA как символ нашей защиты.
Спасибо за встречу и этот очень теплый и особый подарок. Спасибо за поддержку и уважение к нашему народу».
38-летний Теренс является первым боксером в эпоху четырех авторитетных титулов, который сумел стать абсолютным чемпионом в трех разных дивизионах.
Американец объявил о завершении карьеры в декабре прошлого года. В последний раз он выходил на ринг в сентябре 2025-го, когда поднялся на две весовые категории и победил Сауля Альвареса.
Ранее сообщалось, что Кроуфорд прибыл в Киев.